Immer wieder zu Gast seit 46 Jahren

Die Gemeinde Iseltwald kann auf zahlreiche treue Feriengäste zählen. Seit 46 Jahren kommen Elsbeth und Charles Perrin aus Neuhausen nun schon an den Brienzersee in die Ferien, wie Bönigen-Iseltwald Tourismus in einer Mitteilung schreibt.

Beide sind mittlerweile 90 Jahre alt und «geniessen den ruhigen See, das wunderschöne Dorf Iseltwald und die familiäre und korrekte Gastfreundschaft im Strandhotel». Die Gäste wurden von Claudia Abegglen, Gemeinderätin Iseltwald, und Titia Sterchi-Weiland, Geschäftsführerin Bönigen-Iseltwald Tourismus, zu Ehrengästen ernannnt.