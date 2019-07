Ja zu Kredit: Lauimatten kann erschlossen werden

Mit 353 Ja- zu 93 Nein-Stimmen haben die Brienzerinnen und Brienzer am Wochenende an der Urne grossmehrheitlich Ja zum Verpflichtungskredit von 600'000 Franken für die Erschliessung der Parzelle am Lauimattenweg gesagt.

Der bewilligte Kredit wird zulasten folgender Konten verbucht: Strassenbau 285'000 Franken, Wasserversorgung 105'000 Franken, Abwasserentsorgung 70'000 Franken, Elektrizitätsnetz 140'000 Franken. Die Stimmbeteiligung lag bei 19,8 Prozent. Brienz weist derzeit 2320 Stimmberechtigte aus.