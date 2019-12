Jetzt kann das Luxushotel Lenkerhof ausbauen

An der Gemeindeversammlung geehrt

An der Lenk ist es Tradition, dass berufliche, sportliche und kulturelle Leistungserfolge mit einem Diplom Anerkennung finden. Ausgezeichnet wurden die Lehrabgänger Lukas Schläppi mit Abschlussnote 6; Jaqueline Lempen mit 5,7; Luca Buchs mit 5,4 sowie Dominique Zwalen, Franziska Trachsel, Antonia Schmid und Alois Zahler mit 5,3; die Käserfamilie Kurt und Vreni Schletti mit zwei ersten Ränge mit Berner Alpkäse und Hobelkäse AOP an der OLMA; die Käserfamilie Hölde und Franziska Trachsel mit Hobelkäse als 3. an den Berner Alpkäsemeisterschaften und der sportliche Senior Werner Imdorf im 1. Rang am Holzskitag. Im Bereich Kunst und Kultur wurden Buchautor Hans-Ueli Hählen; der Verein Strubelibähnli mit Walter Tritten, Walter Däpp und Ueli Senn sowie die Firma Schläppi Innenausbau für den kunstvoll gestalteten Weihnachtsbaum am Dorfeingang zur Adventszeit geehrt. (flz)

Die geehrten Lenkerinnen und Lenker. (Bild: Fritz Leuzinger)