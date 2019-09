Jubiläums-Line-up ohne Jubiläum

Rosanne Cash, Joe Nichols, Asleep at the Wheel und Ashley McBryde sind die Stars der 31. Country Night Gstaad, und jeder von ihnen könnte laut Marcel Bach das Festival eröffnen oder beschliessen. «Jeder von ihnen könnte der Headliner sein», sagte Bach und betonte, es sei in diesem Jahr besonders schwierig gewesen, zu bestimmen, wer den Anlass eröffnen sollte. Deshalb werden die diesjährigen Konzerte nicht von denselben Artisten eröffnet, sondern am Freitag von Joe Nichols umd am Samstag von Asleep at the Wheel.

Vom Jungtalent zum -star

Aber wenn er einen Namen nennen müsste, so wäre es Ashley McBryde, die Aufsteigerin des Jahres, welche man in diesem Jahr nicht verpassen sollte. Sie habe es vom Jungtalent in den vergangenen sechs Monaten zum Jungstar gebracht und sei aktuell für einen Grammy in der Sparte «Best Country Album» nominiert. Ashley McBryde veröffentlichte 2018 ihr Debütalbum ‹Girl Going Nowhere› und gehört zu den meistgenannten Newcomerinnen der Countryszene.

Johnny Cashs Tochter

Wiederholungstäter Joe Nichols wird die Konzerte im Festivalzelt der Country Night Gstaad eröffnen. Sein erster Auftritt in Gstaad vor 14 Jahren sei schlicht und einfach grandios gewesen; man erwartet, dass er auch in diesem Jahr mit seiner samtweichen Baritonstimme sein Publikum zum Träumen bringt.

Rosanne Cash, die älteste Tochter des weltberühmten Countrysängers Johnny Cash, hatte in den letzten 40 Jahren mehrere Nummer-1-Singles in der Country-Hitparade und meldete sich im letzten Jahr mit ihrem 14. Album «She Remembers Everything» zurück. Die vierfache Grammy-Gewinnerin tritt in diesem Jahr erstmals in Gstaad auf. Auch Asleep at the Wheel werden fast 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Gstaad ihre Fans erneut begeistern. Die Band um Leader Roy Benson wurde mit neun Grammys ausgezeichnet und «spielt Westernswing wie kaum eine andere», heisst es vielversprechend auf der Website des Veranstalters.

Detailliertes Programm: www.countrynight-gstaad.ch.