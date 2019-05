Kastration lindert das Katzenelend

Sie sieht aus, als ob sie schliefe. Doch etwas stimmt nicht. Zu nahe am Strassenrand liegt die Tigerkatze im Gras. Sie ist tot, bereits starr. Sie muss angefahren worden sein, achtlos liegen gelassen an einer ländlichen Kantonsstrasse in der Region Thun. Die Umfrage in der Nachbarschaft bringt keinen Aufschluss, wem die Katze gehören könnte. Mit grösster Wahrscheinlichkeit war sie verwildert.