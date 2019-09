Kaufmann und ihr Team sind bereit

Silvia Kaufmann und ihr Mann haben sich in Gadmen ein Haus gekauft. «Ich lebe je länger je lieber in den Bergen», sagt sie. Zuletzt hat sie das Gasthaus Sonne im luzernischen Neuenkirch geführt. «Es ist ein alter Landgasthof», sagt sie. Ihre zweite Tochter Melodie führt ihn weiter.

Räume mit persönlicher Note

Silvia übernimmt mit der Gadmer Lodge einen fertigen Neubau, der vollständig durch die Genossenschaft Gadmer Lodge geplant und eingerichtet wurde. Silvia Kaufmann gefällt der Stil mit Holz und Stein, und auch die Betriebsabläufe seien gut durchdacht. Kleinigkeiten liessen sich noch optimieren. Mit einigen Accessoires hat sie den Räumen eine persönliche Note gegeben. Aufgefallen: mit grosser Sorgfalt hat sie in Schönschrift ihr Weinangebot auf die Schwarze Tafel über dem Buffet geschrieben.

Eine gute Auswahl «Einerli» gehört dazu, denn so viel darf man unterwegs auf der Passstrasse trinken. «Ich habe mich umgehört, was die Leute hier gern trinken», sagt sie. Es gibt Schweizer Weine, und auch italienische. Sie freut sich auf einheimische Gäste. Der runde Tisch im Gadmer-Stübli mit Kamin und an Schwemmholz aufgehängten Trycheln hat sicher Stammtisch-Potenzial.

Irgendwie scheint sich auch Gadmen und das ganze Tal auf das neue Angebot zu freuen: Silvia Kaufmann fand Mitarbeiterinnen aus der Region, bei denen man spürt, dass sie sich gern engagieren. Einige kommen auch auf Abruf. Bis die definitive Köchin ihre Stelle antreten kann, hilft der gelernte Koch Roland Ernst aus Brienz aus.

Im Glaseingang der Gadmer Lodge spiegeln sich die Häuser von der anderen Seite der Passstrasse. Bild: Anne-Marie Günter

In der hellen Tageslichtküche im einstöckigen Zwischentrakt, der zwischen den Hotelneubau und dem stehengelassenen Klassenzimmertrakt des ehemaligen Schulhauses liegt. Die Fussböden wurden dort erhalten, die Zimmer unterteilt und die Räume mit hellen, gemütlichen Hochbetten ausgerüstet. Die Nasszellen im Altbau wurden komplett neu gemacht. In den oberen Stockwerken des Neubaus gibt es insgesamt 11 Zimmer im Dreisterne-Standard.