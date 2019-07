Die Verbundenheit mit der Region trägt der grösste Thuner Sportclub bereits im Namen: «FC Thun Berner Oberland». Dass die erste Mannschaft des Clubs ihre Sommertrainingslager im Oberland verbringt, versteht sich fast von selbst. Die Spieler trainieren seit einigen Jahren jeweils für ein paar Tage in der Region Gstaad.

Letzte Woche nun gab die Tourismusorganisation Destination Gstaad eine Partnerschaft mit einem anderen Schweizer Fussballclub bekannt; ausgerechnet mit YB, dem Kantonsrivalen des FC Thun. «Gstaad ist damit exklusiver Destinationspartner des erfolgreichen Schweizer Fussballclubs. Das jährliche Trainingslager der Young Boys soll künftig im Saanenland stattfinden, erstmals im Sommer 2020», teilte die Organisation mit.

«Wirtschaftlicher Entscheid»

Läuft YB den Thunern damit in Gstaad den Rang ab? Andreas Wandfluh, Marketingleiter der Destination Gstaad, verneint. «Dass wir die Partnerschaft mit YB eingegangen sind, ist ein rein wirtschaftlicher Entscheid», sagt er. Die Übereinkunft ziele in erster Linie darauf ab, den Geschäftstourismus in der Region zu stärken. «YB mit seinem Netzwerk ist für uns der perfekte Partner, um potenzielle Kunden auf einer emotionalen Ebene abzuholen» – gerade weil der Club im Raum Bern angesiedelt sei, wo man grosses Potenzial orte.

Wandfluh weist auch darauf hin, dass die Liaison zwischen den Gelb-Schwarzen und der Destination Gstaad nicht ganz neu ist: Bereits ab 2012 gab es einen mehrjährigen Sponsoringvertrag zwischen Gstaad-Saanenland Tourismus, wie die Organisation damals noch hiess, und YB. Die Zusammenarbeit zielte dazumal primär auf Tagestouristen ab. «Die neuerliche Partnerschaft mit YB ist sicher kein Zeichen gegen den FC Thun», betont Wandfluh. «Im Gegenteil: Wir sind froh, dass beide Clubs hierherkommen.»

«Keine Konkurrenz»

Auch David Romanato, Direktor des Hotels Ermitage Wellness & Spa, das die FC Thun-Spieler jeweils beherbergt, sieht in der Partnerschaft der Tourismusorganisation mit YB kein Votum gegen den Thuner Fussballclub: «Die Partnerschaft stellt keine Konkurrenz zum FC Thun dar», ist er überzeugt. Sein Unternehmen pflege sowohl zur Destination Gstaad als auch zum FC Thun sehr gute Beziehungen. «Die Zusammenarbeit mit dem FC Thun werden wir genau gleich weiterführen.» Was die Entscheide der Tourismusorganisation angehe, so begrüsse man «alle Bestrebungen, welche die Destination weiterbringen».

Gstaad ist eine YB-Bastion

Obwohl das Saanenland traditionellerweise eine YB-Bastion ist, kann auch der FC Thun im äussersten Westen des Oberlands mittlerweile auf eine ansehnliche Fangemeinde zählen. Davon zeugt beispielsweise der noch relativ junge Verein «Freunde des FC Thun». Dieser unterhält unter anderem einen Stammtisch in der VIP-Lounge der Stockhorn-Arena.

Bleibt die Frage, wie sich der FC Thun selbst zum Abkommen zwischen Gstaad und den Berner Young Boys äussert: gar nicht. Man wolle die Partnerschaft nicht kommentieren, heisst es auf Anfrage.