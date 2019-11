Keine Cars mehr auf den Lötschberg-Autozügen

Ab Januar transportiert der BLS Autoverlad Lötschberg keine Reisecars mehr. Dies berichtete der Walliser Bote am Donnerstag. Um die Sicherheit im Tunnel zu erhöhen, installiert die BLS an beiden Tunneleingängen so genannte Thermoportale. Mittels Sensoren erkennen diese überhitzte Motoren und können so das Risiko eines Brandes im Tunnel senken.