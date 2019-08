Kids trainieren für den Minirun

Sie sollen mithelfen, die Kids für den Laufsport im Allgemeinen und den Jungfrau-Minirun im Speziellen zu begeistern. Am Montagabend war die Berner Snowboardcrosserin Alexandra Hasler dabei.

Sie hat in ihrer kurzen Karriere den Europacup gewonnen, war Schweizer Meisterin und nahm an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil. Nach einem schweren Sturz trat sie Ende Winter 2018 – erst 21-jährig – zurück. Fit ist sie immer noch.

Am nächsten Minirun-Training, am 26. August, wird Sämi Hürzeler, der am vergangenen Samstag den Inferno-Triathlon gewonnen hat, zu Gast sein und am 2. September Patrick Wieser, der neue Renndirektor des Jungfrau-Marathons, den er 2008 als Dritter beendet ­ hatte.

Keine Anmeldung nötig

Zu den Gratistrainings sind Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2011 eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr beim Jungfrau-Marathon-Ziel am Höheweg.

www.jungfrau-marathon.ch