Kleine Narren im Umzug

«Es geht vor allem um die Freude der Kinder», sagte Präsident Pascal Trachsel. Aber eine waschechte Fasnacht ist es schon. Davon zeugen auch die beiden teilnehmenden Guggenmusiken Grönbachgusler aus Merligen und Thuner Seehüühler, beide bald 25 Jahre alt. Und manchmal tönten sie auch ein wenig wie Silvester oder Altjahrswoche, denn bei den Grönbachguslern marschieren drei Treichler mit.

Pünktlich um 14.14 Uhr – eine Schnapszahl muss es an einer Fasnacht schon sein – setzte sich der Umzug in Bewegung. In der ersten Kurve stand Gemeinderat Ulrich Zimmermann, in Spiez zuständig für Bildung und Kultur, und versuchte als Jurymitglied, die kleinen Fasnachtsteilnehmerinnen und -teilnehmer inmitten von Müttern, Vätern und Kinderwagen auszumachen und anzuschauen, denn zur Fasnacht gehört auch eine Prämierung der Kostüme.

Der Umzug war ziemlich kompakt. Nur hier und da scherte ein kleiner Ritter in silberner Rüstung oder eine Prinzessin mit der Winterkappe unter dem Schleier ein wenig aus, um die im Papiersack mitgetragenen Konfetti Richtung Publikum zu werfen. Sichtbar war, dass die Prämierung dazu beiträgt, die Qualität der Kostüme und die Gedanken dahinter zu fördern.

So gab es ganze Gruppen, die ein Thema umsetzten: Umwelt oder Orient als Beispiel. Den letzten Schliff konnten sich die Kinder beim Schminken holen, und sie durften nach dem Umzug, animiert von Delia Koller und Anna-Lea Schüpbach, zur Musik von DJ Supermario tanzen.