Lenker Gletschersee läuft «gemächlich» aus

Der Gletschersee oberhalb der Lenk im Berner Oberland entleert sich seit Samstagmorgen. Das teilten die Behörden per SMS mit. Entlang des Trübbachs und der Simme sei grösste Vorsicht geboten, mahnen sie.

Flutwellen seien nämlich nicht auszuschliessen, heisst es auf der Website der Gemeinde Lenk im Simmental. Im See befindet sich noch etwa eine halbe Million Kubikmeter Wasser, das sich in eine neue Gletschermühle ergiesst.

«Dramatisch ist die Lage nicht», beschwichtigt Wasserbauingenieur David Hodel. «Der Seepegel hat sich seit letzter Nacht um 2,5 Meter gesenkt, was etwa einem Ausflussvolumen von 200'000 Kubikmetern Wasser entspricht.» Diese Abflusswerte seien in der Lenk unten jedenfalls fast nicht spürbar. Die Hochwasserwarnung an die Lenker Einwohner sei lediglich erfolgt dass diese in gefährdeten Gebieten allenfalls Schutzmassnahmen treffen können.