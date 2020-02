Lötschberg-Basistunnel vorübergehend geschlossen

Update 2 Wassereinbruch: #Lötschberg Basistunnel neu bis voraussichtlich heute 16.00 Uhr geschlossen. Es verkehren Shuttlezüge Spiez - Brig (nonstop). Es ist mit bis zu 1 Stunde mehr Reisezeit zu rechnen. Aktuelle Infos auf: https://t.co/2dxeapFb3Q — BLS (@blsAG) February 7, 2020

Gegen Abend erreichte das Wasser auch die zweite Spur, worauf der Basistunnel komplett gesperrt werden musste. Wie die BLS am Freitagmittag auf Twitter bekanntgab, bleibt der Tunnel voraussichtlich bis 16 Uhr geschlossen. Noch am Freitagmorgen war an selber Stelle von einer Dauer bis am Mittag die Rede gewesen.

Es verkehren Nonstop-Shuttlezüge zwischen Spiez und Brig. Reisende müssen bis zu eine Stunde mehr Reisezeit einrechnen. Da die Züge von Spiez nach Brig über die Bergstrecke mit dem Lötschbergtunnel Kandersteg-Goppenstein umgeleitet werden, kam es beim Autoverlad in Kandersteg zu 90 Minuten Wartezeit. Dies, weil die Autozüge – statt wie vorgesehen alle 30 Minuten – bis am Mittag einmal pro Stunde fahren.

Die Ursache für den Wassereinbruch sei unklar und werde weiterhin untersucht, teilte eine BLS-Sprecherin auf Anfrage mit.