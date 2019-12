Luxuriöse Eggli-Gondelbahn eröffnet

CEO figuriert unter den 100 Topleuten

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat am Freitag in seiner jährlichen Beilage «Who is who» die 100 Topmanager, Unternehmer und Forscher der Schweiz nominiert. Darin ist auch Matthias In-Albon aufgeführt. Der CEO der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG), der vor wenigen Monaten bereits zum Schweizer Seilbahner des Jahres gekürt worden war, sagt: «Für mich ist es eine völlig unerwartete und tolle Überraschung, neben den bekannten Wirtschaftsgrössen und Persönlichkeiten auf dieser Liste zu stehen.»

Verdient hat sich der 34-jährige Oberwalliser diese Ehre durch das landesweit grösste Sanierungsprojekt der Bergbahnbranche, in dem er den Sanierungsfall BDG innert kurzer Zeit aus den tiefroten Zahlen führte. «Dies war nur durch das Verlassen der Komfortzone zu meistern», so In-Albon, der sich denn auch stolz zeigt über die erreichten Ziele. Insgesamt haben die BDG in den letzten vier Jahren 75 Millionen Schweizer Franken in die Erneuerung von Bergbahn- und Beschneiungsinfrastruktur sowie Restaurationsbetriebe investiert – es war also eine Sanierungs- und Restrukturierungsphase im Gleichschritt mit einer innovativen Vorwärtsstrategie.

Die BDG gehört mit 34 Transportanlagen, neun Berghäusern, 165 Pistenkilometern und 350 Mitarbeitenden im Winter zu den grössten Bergbahnunternehmungen im Berner Oberland. (bpm)