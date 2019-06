Maurer gewinnt das 9. X-Alps

Das verrückteste Gleitschirmrennen der Welt

Das X-Alps ist ein Gleitschirm-Biwakrennen über den gesamten Alpenkamm mit Start in Salzburg und Ziel in Monaco. Das laufende 9. X-Alps wurde am 16. Juni auf dem Mozartplatz in Salzburg gestartet. Folgende Kontrollpunkte mussten in diesem Jahr passiert werden: Gaisberg (Salzburg), Wagrain (Österreich), Aschau (Chiemsee, Deutschland), Kronplatz (Italien), Lermoos (Tirol), Davos, Eiger, Mont Blanc (Frankreich), St. Hilaire (Frankreich), Monte Viso (Italien) und Cheval Blanc (Frankreich). Die Athleten dürfen sich nur zu Fuss oder mit dem Gleitschirm fliegend fortbewegen. Bei ihren Fussmärschen müssen sie die gesamte Flugausrüstung jederzeit auf sich tragen. Wegen Sichtflugregeln herrscht jeweils ab 21 Uhr Flugverbot; nachts gilt zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr morgens Ruhezwang. Jeder Athlet darf einmal einen so genannten, frei wählbaren Nightpass beziehen, also während einer Nacht durchlaufen, jedoch nicht fliegen. Diesen Nachtpass muss er bis um 12 Uhr mittags der gewünschten folgenden Nacht «einlösen».

Die bisherigen, alle zwei Jahre stattfindenden Austragungen sahen ausnahmslos einen Schweizer Sieger:

2003: Kaspar Henny, 11 Tage 22 Stunden

2005: Alex Hofer, 12 Tage 1 Stunde

2007: Alex Hofer, 14 Tage 1 Stunde

2009: Chrigel Maurer, 9 Tage 23 Stunden

2011: Chrigel Maurer, 11 Tage 4 Stunden

2013: Chrigel Maurer, 6 Tage 23 Stunden

2015: Chrigel Maurer, 8 Tage 4 Stunden

2017: Chrigel Maurer, 10 Tage 23 Stunden

2019: Chrigel Maurer, 9 Tage 3 Stunden

Die Rekordzeit von 6 Tagen, 23 Stunden und 40 Minuten wurde 2013 von Chrigel Maurer aufgestellt. Das 9. X-Alps war mit 1138 Kilometern Luftlinie gleich lang wie 2017, jedoch 100 Kilometer länger als bei den vorherigen Austragungen - der Weg nach Monaco war also noch nie so lang. Auch die Routenführung mit fünf Querungen des Alpenkamms im Zickzackkurs war in diesem Jahr ein Novum, wie auch die zeitliche Vorverschiebung des Rennens um zwei Wochen. Des hatte zur Folge, dass in den höhergelegenen Gebieten noch reichlich Restschnee lag, was das Vorwärtskommen für die Athleten zusätzlich erschwerte.

Organisator des X-Alps ist die österreichische Firma Zooom Productions; vermarktet wird die Veranstaltung vom österreichischen Getränkehersteller Red Bull.