Medizinische Grundversorgung Simmental–Saanenland aufgelöst

Ruedi Minnig, Präsident des Vereins Medizinische Grundversorgung Simmental–Saanenland (MeGSS), hielt an der letzten Mitgliederversammlung Rückblick auf die Jahre nach der Gründung 2013. «Sie waren von übertriebenen Erwartungen zur Sicherung der Grundversorgung und in der Folge von Enttäuschungen über die verfehlten Finanzziele im Spitalbetrieb, das Scheitern des Spitalneubauprojektes ‹3S› ohne Kostenbeteiligung des Kantons und der Projekte für ein hausärztliches Gesundheitszentrum in Saanen geprägt», hielt er fest.