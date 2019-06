Milch AG mit Umsatzrekord

Der Laden läuft rund

Knappe 2 Millionen Franken davon wurden im Laden im Zentrum der Lenk umgesetzt, wo nicht nur Lenker Spezialitäten verkauft werden, sondern von wo auch die Gastronomie und der Detailhandel beliefert werden. Der neue Laden ist für die Lenk zum wichtigen Flagship-Store gewachsen. Nach Abschreibungen von 168'469 Franken resultierte ein Gewinn von 19'538 Franken, der auf die neue Rechnung gutgeschrieben wird.

Eine grosse Herausforderung wird die Erneuerung der Produktionsanlagen im Krommen. Ziel ist es, mit der Modernisierung noch flexibler in der Produktionsmenge zu werden. Die Lenker Milchproduzenten lieferten der Lenk Milch AG im Jahr 2018 3,362 Millionen Liter original Lenker Bergmilch, wovon 1,195 Millionen Liter vor Ort zur Stärkung der Wertschöpfung verarbeitet worden sind.

Geschäftsführer Walter Treuthardt versucht immer wieder Exportnischen zu finden. So hatte der rassig würzige Säumer-Käse einen Auftritt in Paris, und erste Laibe gingen in den Export. Beste Motivation für das ganze Team waren die Auszeichnungen am Swiss Cheese Award für den Bergkräuter-Halbhartkäse und den Lenker Berg Bleu.