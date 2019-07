Mineralquellen bauen für 7 Millionen Franken aus

Herr Marti, wie steht es um die Mineralquellen Adelboden?

Gut, danke. (lacht)

Das heisst?

Wir sind in zwei Bereichen tätig: in der Gastronomie und im Detailhandel. In der Gastronomie sind wir in der ganzen Schweiz vertreten, im Detailhandel vor allem im Kanton Bern bei Coop und der Migros Aare, sowie schweizweit mit den Eigenmarken Farmer bei Landi und Cristal Suisse bei Aldi.