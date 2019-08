Mit Holzflammen in die Zukunft

Auf den zweiten Blick sind sie so ange­ordnet, wie die zehn beteiligten Gemeinden auf der Landkarte liegen: von Oberried bis Guttannen. Themenfelder, die bearbeitet werden, sind Wohnen und Siedlungsstruktur, Wirtschaft und Wohlstand, Politik und Gesellschaft, Naturraum und Landschaft, Verkehr und das Image gegen innen und aussen der Region im Herzen der Schweiz.

Konkret halfen die Mitarbeitenden immer wieder an den grossen Festen in der Region, 2019 am Jodlerfest in Brienz und am Volkstheater-Festival in Meiringen. Konkret ist auch die Einbindung des Baulandkatasters. Potenzielle Neuzuzüger und neue Gewerbebetriebe sollen angesprochen werden.

Es soll auch aufgezeigt werden, auf welche Karte die Region als Grundlage für Lebensqualität und Wohlstand setzt. «Die Region Haslital-Brienz steckt voller innovativer Köpfe, Institutionen und Unternehmen, die immer wieder hervorragende Projekte umsetzen und kreative Ideen zum Fliegen bringen», schrieb Adrian Santschi, der Leiter von Standortmarketing & Regionalentwicklung Haslital-Brienz, in der Einladung zur Lancierung eines Regionalpreises Haslital-Brienz.

Mehr Interesse erwartet

Gemeindepräsident Roland Frutiger hätte am Dienstag für seine Begrüssungsansprache etwas mehr Interessierte erwartet. Vertreten waren die Kraftwerke Oberhasli AG und die Meiringen-Hasliberg-Bahnen als grosse Arbeitgeber.

Geschaffen hat den neusten In­novationspreis im Oberland die Holzbildhauerin Franziska Frutiger. Gelernt hat sie an der Holzbildhauerschule in Brienz, ihre «Boutique» hat sie in Meiringen. Für sie war klar: Innovation hat etwas mit Feuer und Flamme zu tun.

So hat sie aus einheimischem Nussbaumholz eine Flammenskulptur geschaffen, die auf einem Steinsockel aus dem Reichenbachtal steht. Der «Flammen-Oscar» der Region Haslital-Oberer Brienzersee ist als Wanderpreis gedacht, der alle zwei Jahre ver­geben wird.

Am 26. November soll die erste Verleihung statt­finden. Kriterien für die Teil­nahme sind, dass der Firmen-/Wohnsitz in der Region ist, das Projekt in der Region realisiert wird, es einen Mehrwert für die Region schafft, nachhaltig und innovativ ist.