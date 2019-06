Mittelalter am Mannrieder Mannenberg

Fest für die ganze Familie

Besuchende, die in der Gewandklause ein mittelalterliches Gewand mieteten, vervollständigten das Bild und erfreuten sich an zahlreichen Darbietungen. Wer Näheres über die Geschichte der Burg Mannenberg erfahren wollte, konnte dies auf einer Führung des archäologischen Dienstes Bern tun. «Wir wollten ein Fest für die ganze Familie machen», sagte der (Noch-)Präsident des Vereins Burg Mannenberg, Lukas Stucki, der nach diesem Fest sein Amt an Claudia und Fredy Gautschi aus Zweisimmen abgibt. Rund 1000 Besuchende verfolgen das Geschehen.

Schüler der 5./6. Klasse B der Volksschule Lenk führten am Freitagabend im Festzelt unter der Regie von Karl Deubelbeiss ein angepasstes Theaterspiel von Rosmarie Graf auf. Darin ging es um Jaromir, gespielt von Nadine Tritten, der sich kraft seiner Fantasie in andere Zeiten versetzen kann. Er landet im Mittelalter, wo er Abenteuer erlebt und das hübsche Burgfräulein Mechthild, verkörpert von Emma Aellen, kennen lernt. Die Verantwortlichen zogen nach dem Fest ein durchwegs positives Fazit.

Falknerei und Schaukämpfe

Während die Schaukämpfe des Mittelaltervereins Bern zu begeistern wussten, waren es die federnahen Begegnungen mit Greifvögeln, darunter Falken, Bussarde und Käuze der Erlebnisfalknerei Via-Ani-Men-Ti von Ulrich Lüthi aus Kriechenwil, welche für die wohl emotionalsten Momente bei den Besucherinnen und Besuchern sorgten. Wer wollte, konnte gegen einen selbst gewählten Betrag eine Zeit lang einen der Greifvögel selber auf seiner Faust tragen. «Es ist schon vorgekommen, dass dann die Leute nichts mehr sagten, sondern ihnen nur noch die Tränen runterliefen», sagte der Falkner. Die Verantwortlichen des Mittelalterfests wollen sich noch nicht festlegen, ob es zu regelmässigen Wiederholungen des Fests kommt.