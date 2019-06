Mittellegihütte: Ein Juwel strahlt am Abgrund

Eine der am meisten ausgesetzten Berghütten der Alpen ist jetzt ein ganz besonderes Juwel: Die 600 Höhenmeter unterhalb des Eigergipfels (3970 m) auf dem Mittellegigrat stehende Mittel­legihütte wurde während über eines Jahres von ihrem Besitzer, dem Bergführerverein Grindelwald (BVG), für 400'000 Franken ausgebaut und technisch auf den neusten Stand gebracht.

Dazu waren nur schon bei der Hütte oben 160 Arbeitstage nötig, an denen im Durchschnitt rund sechs Mann auf der Baustelle waren, an einigen Tagen sogar bis zu vierzehn Leute.

Sehr viel Fronarbeit

Fritz Brawand verbrachte den Grossteil dieser 160 Tage da oben. «Es ist ein Gemeinschaftswerk. Viele Partner, Helfer und Firmen haben uns mit Selbstkostenpreisen, Fronarbeit und grosszügigem Goodwill unterstützt», stellt der Hüttenchef und Baukommissionspräsident fest.

Sein 78-jähriger Vater, ebenfalls namens Fritz, stellte übrigens während des letzten Winters in Zusammenarbeit mit einigen Bergführern in Handarbeit mehrere Tausend Dachschindeln her und half bei deren Montage an der Gebäudefassade.

Vor allem die Zimmerei Ruedi Brawand und Holzkreation Schmid hätten für die Mittel­legihütte Hauptbauelemente und einen sogenannten Fleckenbau unter oftmals schwierigen Bedingungen angefertigt und installiert. «Und dies zu Bedingungen, ohne die eine Sanierung in diesem Umfang unmöglich gewesen wäre», sagt der Hüttenchef.

«Die Bedingungen waren längst untragbar geworden.»





Fritz Brawand

Hüttenchef Mittellegi

Aber auch den weiteren am Bau beteiligten ortsansässigen Firmen spricht Brawand «ein riesiges Dankeschön» aus. «Das­selbe gilt auch für unsere Mitglieder, die in tagelanger und ­unermüdlicher Fronarbeit mitgeholfen haben – und dies manchmal bei Schneesturm und Nebel.»

Der Dank gehe auch an den Lotteriefonds, die Berghilfe, die Gemeinde Grindelwald und die vielen privaten Spender. «Und auch an BEO Helicopter, Air-Glaciers und Rega, die einen stets tadellosen Service zur Versorgung der Baustelle bei teilweise schwierigsten Wetterverhältnissen geleistet haben.»

Mehr Platz, mehr Energie

«Die Bedingungen, unter welchen die Hüttenwartin bisher da oben leben musste, waren längst untragbar geworden. Mit der Umgestaltung der Innenräume konnten wir für sie jetzt ein eigenes Zimmer bauen. Es bleibt bei 38 Schlafplätzen für die Gäste wie bisher, jedoch liegt künftig nun jeder auf seiner eigenen Matratze und hat generell mehr Platz», freut sich auch Kurt Egger, Präsident des Bergführervereins: Die übrigen Einrichtungen entsprachen schon lange nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die neue Küche ist nun viel grösser, alle 38 Hüttengäste können gleichzeitig im Essraum Platz nehmen und finden sogar eine Ladestation für Mobiltelefone vor.

Bisher musste im engen Aufenthaltsraum immer in zwei Schichten gegessen werden. Auch technisch wurde die Hütte aufgerüstet. So können dem neuen, für 45'000 Franken angeschafften solargespeisten Batterieblock kurzfristig bis zu sechs Kilowatt elektrischer Strom entzogen werden. «Durch die Verbreiterung der Hütte um 4,5 Meter ist das Dach mit einer Fläche von 45 Quadratmetern jetzt zudem doppelt so gross, womit wir künftig auch doppelt so viel Regenwasser sammeln und im 7'000-Liter-Tank lagern können», sagt Fritz Brawand.

Juristin bewartet die Hütte

Heute Samstag feiert der BVG in der Mittellegihütte das Aufrichtefest mit 60 geladenen Gästen, «alles Mitarbeiter und Spender, die uns geholfen haben, der Hütte die Ausstrahlung zu geben, die eines Berges wie des Eigers würdig ist – was künftig von den gastierenden Bergsteigern auch als Visitenkarte in die Welt hinausgetragen wird», sagt Brawand.

In den nächsten Tagen beginnt am Mittellegigrat die Bergsteigersaison: «Im Moment hat es noch ein bisschen zu viel Schnee, aber lange dauert es nicht mehr, bis wir hier die ersten übernachtenden Alpinisten haben», freut sich Kai Tschan auf ihre zweite Saison in der Mittellegihütte. Die 34-jährige Berner Juristin gönnt sich mit dem Hüttenwartmandat ein mehrjähriges Time-out in den Bergen.

«Ich geniesse jeden Moment da oben. Und jetzt mit der schön modernisierten Hütte macht es noch viel mehr Spass.» Wegen des ausgesprochen schweren Zustiegs zur Hütte ab der Station Eismeer der Jungfraubahn hängt der geschäftliche Erfolg der Hütte weitgehend vom Wetter ab. Während Hüttenwartin Kai Tschan im letzten Sommer in zehn Wochen gegen 1000 Übernachtungen verbuchen konnte, waren es im Schlechtwetterjahr 2014 gerade mal deren 25. «Um die Hütte kostendeckend bewirtschaften zu können, benötigen wir rund 500 Logiernächte», so Brawand. (Berner Oberländer)