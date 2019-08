Mystery-Park erstrahlt in Theatermagie

Im Theaterstück sind es nicht Ausserirdische, welche die Erde besuchen, sondern drei Irdische, die relativ ungewollt in eine fremde Welt auf Gala X geflogen werden. Zusammen mit dem Publikum, das in der ganz in Blaulicht getauchten Kassenhalle des Parks nach einem Roboter-Koffer-Ballett nicht ein- sondern auscheckt. Wohin?

Silbervorhänge

Die Reise geht durch Silberfädenvorhänge, die es mit Gefühl zu öffnen gilt. Rosagoldene Begleiterinnen und Begleiter weisen den Weg. Ein wenig Disharmonie verbreiten zwei sehr aktive Gorillas, die herumwuseln und mit ihren arttypischen «Uh uh»-Lauten Dominanz markieren. Die zwei jungen Schauspieler machen das prächtig. Sonst ist alles so sonnig wie die Begleitmusik: «Don’t Worry, Be Happy». Tobler, «der Galaxist», beginnt seine Reise als Wirtschafts-VIP und erlebt eine grosse Verwandlung.

Vorerst beginnt er einen heftigen Streit mit einem der Gorillas und einem menschlichen Gegner, der auch auf Gala X gelandet ist. Die beiden bezeichnen sich als schleimige Frösche. Worauf sie im Reich der Frösche landen. Der Seerosenteich im Aussenbereich des Parks leuchtet in allen Farben, während einer der Frösche hoch hinaus will und auf einer Muschel schwimmt. Aber vielleicht doch unter seinesgleichen besser aufgehoben ist.

Fische fliegen

Tobler landet in einem Aquarium. Glücklicherweise hängen die Haie und auch Clownfisch Nemo in der Luft. Was wiederum die junge Gala-X-Reisende von ihrem hoffnungslosen Realitätssinn kuriert, denn Haie sind damit nicht mehr unbedingt im Salzwasser, wie sie auf der Reise immer wieder betont. Tobler findet den Ausweg aus dem Aquarium und wandelt sich: Ganz in Rot getaucht und unter den Klängen von «Simply the Best» manifestiert sich das in einer hinreissenden Stripteaseparodie.

Der Showdown mit dem Gegner endet für Tobler im Wasser. So ganz sicher, ob er sich etwas länger auf der Slackline hätte halten sollen oder nicht, konnte das mitreisende Publikum nicht sein. Den Taucher jedenfalls nimmt der Protagonist gelassen hin. Von hoch oben auf der grossen Feuerleiter am blauen Parkeingangsgebäude schaut die junge Galaxistin zu.