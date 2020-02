Neue Namen für Strassen ab 2021 Das Regierungsstatthalteramt hat zwei Beschwerden gegen neue Strassennamen in Beatenberg abgewiesen. hau

Auch im Ortsteil Spirenwald (Bild) soll es neue Strassennamen geben. Monika Hartig

Die Gemeindeversammlung hat am 1. Dezember 2017 konsultativ beschlossen, neue Strassenbezeichnungen im Gemeindegebiet Beatenberg einzuführen. Am 23. April 2019 hat der Gemeinderat die definitiven Strassenbezeichnungen genehmigt.

Gegen den Beschluss wurden fristgerecht zwei Beschwerden beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli eingereicht. Das Regierungsstatthalteramt hat die Beschwerden am 6. Dezember 2019 abgewiesen.

Die Umsetzungsarbeiten können nach Ablauf der Beschwerdefrist in Angriff genommen werden. Die Einführung der neuen Strassenbezeichnungen im Gemeindegebiet Beatenberg erfolgt per 1. Januar 2021, wie der Gemeinderat mitteilt. Zuvor werden mehrere Umsetzungsarbeiten an die Hand genommen.

( pd )