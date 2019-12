Neue Präsidentin für die Kirchgemeinde Saanen-Gsteig

Genau 40 Kirchgänger verblieben nach dem 3.-Advents-Gottesdienst in der Kirche Saanen, um der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Reformierten Kirchgemeinde Saanen-Gsteig beizuwohnen. Vorerst nahmen sie Kenntnis vom Finanzplan 2020–2024, der Investitionen von rund 1,17 Millionen Franken vorsieht, die problemlos finanziert werden könnten. Grössere Aufwendungen sind in der Kirche Gsteig (Orgel) und in der Kirche Saanen (Technik) vorgesehen.