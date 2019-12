Mit der Realisierung von 1,5 Hektaren neuer Anbaufläche in der Schlüsselmatte setzt die Rebbau-Genossenschaft einen ersten Schritt in die Zukunft des örtlichen Weinbaus in die Tat um, nachdem die Genossenschafter an einer ausserordentlichen Versammlung im Herbst der vom Verwaltungsrat (VR) erarbeiteten «Vision 2025» zugestimmt hatten.