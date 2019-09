Neue Regeln für Bike-Routen verlangt

Könnten entsprechend bedeutende Mountainbike-Routen als Velorouten mit kantonaler Netzfunktion gelten, hätte dies Folgen: Der Kanton müsste im kantonalen Sachplan Veloverkehr oder Wanderroutennetz diejenigen Bikerouten aufnehmen, welche eine kantonale Netzfunktion aufweisen, und diese signalisieren. Die Gemeinden müssten diese wichtigen Routen bauen, betreiben und unterhalten. Und der Kanton müsste Beiträge für Investitionen in die wichtigen Bikerouten auf Gemeinde- und Privatstrassen leisten.

In der Motion wird festgehalten, dass es im Kanton Bern anders als etwa in Graubünden «nicht gelingt, weitere zusammenhängende, über Talschaften hinausführende Mountainbike-Routen zu definieren, obwohl die geografischen und infrastrukturmässigen Voraussetzungen vergleichbar mit dem Bündnerland sind. Der Kanton vergibt so touristisch eine grosse Chance.» Das Kanalisieren der Biker auf signalisierte Routen hätte laut Motion zudem einen grossen Vorteil für Wandernde, könne es doch heute zu Konflikten zwischen Wandernden und Bikern kommen.