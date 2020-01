Neuer Schutz für Neue Matte

Fische besser geschützt

Fischereiaufseher Martin Flück erläuterte gesetzliche Neuerungen, besonders auch den besseren Schutz von Bachforellen und Äschen. So dürfen pro Jahr höchstens noch 50 Bachforellen behändigt werden. Und für Äschen in der Bödeliaare wurde die Schonzeit über die Sommermonate bis zum 31. August verlängert und das Fangmindestmass auf 40 Zentimeter heraufgesetzt. Für alle Fische gilt ein neues Schongebiet im obersten Teil des Interlakner Schifffahrtskanals.

Unterwasserriffe im Test

Auch die Lebensräume der Fische werden zum Teil wieder verbessert. So wird vielleicht schon im Herbst 2020 die Sperre im Sandweidli durch 14 Sperren ersetzt, damit grössere Forellen wieder bis nach Lauterbrunnen wandern können. Und für die Förderung von Weissfischen werden derzeit künstliche Unterwasserriffe in den Seen ge­testet.

Weiter berichtete Martin Flück über die Zählung von Seeforellen, die zum Laichen in die Hasliaare aufsteigen, mit elektronischen Schwellen und Filmkameras (wir berichteten). Die Methode soll künftig auch in der Lütschine angewandt werden, über deren Forellenbestand man nur wenig weiss. Die Forelle, eine wichtige Zeigerart für Gewässerqualität, ist Fisch des Jahres 2020.