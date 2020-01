Neun Personen für Ausserordentliches ausgezeichnet

Wirtschaft:

Andreas Abplanalp – 30 Alpsommer an der Alp Breitenboden.

Märithüsli AG – Das Atelier der Familie Jenni feierte den 40. Geburtstag.

Andreas Maurer – Der Meiringer gewann an den Schweizer Meisterschaften der Gebäudetechnik in Schaffhausen die Goldmedaille im Bereich Gebäudetechnikplaner, Fachrichtung Sanitär.



Kultur:

Maria Rosolemos – Sie schenkt mit ihrem Samstag-Musik-Angebot im Singsaal der Schule Meiringen jeden Samstag im Monat einem gemischten, treuen Publikum eine Dreiviertelstunde Musik.

Sport:

Johann Trummer – Der Pistolenschütze gewann die Goldmedaille am Meisterfinal in Thun-Guntelsey in der Kategorie 50 m C-V Pistole.

Nicola Lubasch – An den Schweizer Meisterschaften der Snowboardcrosser gewann der Meiringer die Bronzemedaille.

Simon Anderegg – Der Unterbächler holte sich am Eidgenössischen Schwingfest in Zug seinen vierten eidgenössischen Kranz.

Sue Fuchs – An den Schweizer Junioren- und Jugendmeisterschaften in Zinal VS gewann das Skitalent die Bronzemedaille in der Kombination U-18.

Flavio Frutiger – An der Kickbox-WM in Bregenz (Ö) holte er in der Kategorie Junioren bis 70 kg die bronzene Auszeichnung.