Niederhornbahn beginnt mit Bau eines Gratwegs

Auf dem Niederhorn oberhalb von Beatenberg haben am Montag die Bauarbeiten an einem neuen Gratweg begonnen. Die Niederhornbahn AG will damit die Attraktivität des Aussichtsbergs erhöhen. Zum neuen Gratweg gehört eine neue Aussichtsplattform und ein neuer Steg, der sich von Fels zu Fels zieht.