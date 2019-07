Niesenbahn fährt erst freitags wieder

Am Mittwochmittag musste der Betrieb der Niesenbahn wegen eines technischen Defekts unterbrochen werden. Wie das Oberländer Bahnunternehmen am Donnerstag mitteilt, waren es im Endeffekt sogar zwei Schadenereignisse in Folge: Erst setzte ein elektronisches Überwachungselement aus, dann trat beim Diesel-Notantrieb ein Kupplungsproblem auf.