Nun kommt Italianità ins Lamm

Italien lässt grüssen

Mit der Menükarte wird Italianità einkehren. Das Angebot lehne sich weitgehend an jenes in Spiez an, stellt der 48-jährige Gastwirt in Aussicht. Mit diesem Konzept will er den Betrieb wieder auf die Erfolgsspur führen.

Schwerpunktmässig würden darauf italienische Spezialitäten und eine grosse Auswahl an Pizzas zu finden sein. Als einen der Hits bezeichnet er das Fleisch vom heissen Stein, das sehr beliebt sei. Neben Pasta und Risotto werden zudem herkömmliche Fleisch- und Fischgerichte zu entdecken sein.

Mit Kindermenüs sollen auch die Kids auf ihre Rechnung kommen. Pizzas können abgeholt werden, ein Hauslieferdienst hingegen ist nicht vorgesehen.

Startdatum noch offen

Buico plant die Wiedereröffnung des Lamm mit dem Zusatznamen «Il Peperoncino 2» an der Gwattstrasse 128 auf Anfang Juni. Das genaue Datum konnte er gegenüber dieser Zeitung noch nicht bekannt geben.

Vorerst sieht er tägliche Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 23.30 Uhr vor. Je nach Erfahrung wird er diese zu einem späteren Zeitpunkt den Bedürfnissen anpassen.

Eine Website ist in Bearbeitung. Einen Vorgeschmack könne man auf www.kreuz-spiez.ch bekommen.