Offene Ausgangslage beim ersten Hornbergschwinget

Kaum gehört das eindrückliche Eidgenössische Schwingfest in Zug der Vergangenheit an, steht am nächsten Sonntag bereits wieder ein Oberländer Regionalschwingfest auf dem Terminplan. Weil die Rellerli-Bergbahn den Betrieb eingestellt hat, war der beliebte Rellerli-Bergschwinget im letzten Jahr letztmals ausgetragen worden. Doch die Veranstalter des durchführenden Schwingklubs Saanenland haben auf dem Hornberg einen neuen Schwingplatz gefunden.