Pfarrer setzte Gletscher ins Bild

Für Pfarrer scheint Grindelwald ein guter Ort zum Leben und Wirken zu sein. Nach dem legendären «Gletscherpfarrer» Gottfried Strasser übernahm Martin Nil 1912 das Pfarramt. Sein Vater war Pfarrer in Kirchberg, und er studierte in Bern, Marburg und Berlin. Er war in der Studentenverbindung Zofingia «Leibfux» des grossen Schweizer Theologen Karl Barth.