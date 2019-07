Raiffeisenbank legte bei den Kundengeldern zu

Die Raiffeisenbank Frutigland erzielte nach eigenen Angaben einen Geschäftserfolg von 2,4 Millionen Franken und konnte einen Periodengewinn von 0,8 Millionen Franken verzeichnen. Das erste Halbjahr sei von Wechseln in der Führung der Bank geprägt gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Als Nachfolger von Peter Rösti wurde Ueli Stoller an der Generalversammlung als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Auf Christoph Berger folgte Dominik Schärz als Vorsitzender der Bankleitung.