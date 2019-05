Rocket Air im Automobilgewerbe

Dass der Dieselanteil um 20 Prozent sank, dürfte nicht verwundern, der Anteil an alternativen An­trieben hat sich um 22 Prozent erhöht. Gefreut hat ihn eine Tamedia-Umfrage, wonach sich 70 Prozent der Automobilisten primär vom Garagisten beraten lassen, 95 Prozent kaufen ihr Fahrzeug bei ihm.

Berufsbildung im Zentrum

«Wir Garagisten machen einen hervorragenden Job, wir dürfen auf unsere Arbeit und unsere Mitarbeitenden stolz sein», sagte er. Im Zentrum der Versammlung standen die Berufsbildung und die Suche nach künftigen Berufsleuten. Nicolas Hauswirth, Thomas Kaufmann und Marco Peverelli wurden geehrt, weil sie sich zu Betriebswirten HF ausbilden liessen. Manuel Hofer, Tomislav Patjak, Reto Thierstein, Denis Wolf, Marco Gurtner, Stefan Schmid und Manuel Wenger haben sich als Automobildiagnostiker oder Werkstattkoordinatoren weiterbilden lassen.

Stolz war die Sektion auf ihre jungen Automobilmechatroniker Sina Bolognesi, Luca Lüthi und Benjamin Goerler, die an den Swiss Skills eine gute Figur gemacht haben. Barbara Germann, die sehr aktiv in der Berufswerbung auch auf kantonaler Ebene mitarbeitet, stellte vor, was alles getan wird, damit die Branche Nachwuchs bekommt: Am Rocket Air in Thun war die Autobranche mit einem spannenden Angebot präsent.

Es gibt Plakate bei den Bergbahnen und im Oktober den Event «Rendez-vous Job», bei dem überbetriebliche Zentren von verschiedenen Berufen – jenes der Sektion des AGVS befindet sich in Mülenen – ihre Berufslehren Schulkindern vorstellen. In Mülenen kann der Kurs für ganz besondere Teilnehmer weitergeführt werden: Grenzwächter befassen sich mit den Autos.