Rund 300'000 Franken im Plus

Brienzwilers Finanzverwalter Hans von Bergen präsentierte an der Gemeindeversammlung positive Zahlen und Beträge: Der allgemeine Haushalt (+136'771 Franken) und sämtliche spezialfinanzierten Rechnungen für Wasser (+17'518 Franken), Abwasser (+9876 Franken), Abfallentsorgung (+1832 Franken), Burgergut (+43'404 Franken) und Elektrizität (+88'993 Franken) schlossen mit einem Plus ab. Dank den guten Zahlen konnte eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 51'531 Franken getätigt werden.