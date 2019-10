Schattenbad fällt dem Feuerteufel zum Opfer

Am beliebten Strandweg wurden am späten Dienstagabend grosse Teile des sogenannten Schattenbedli durch ein Feuer zerstört. Vom ostseitigen Teil steht am Morgen danach nur noch ein verkohltes Gerippe. Der Brand am historischen Badehaus, das ganzjährig zugänglich ist, wurde der Feuerwehr um 22.30 Uhr gemeldet.