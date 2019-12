«Scheinen den Nerv des Publikums getroffen zu haben»

Wie viele Tickets wurden seit gestern um 10 Uhr abgesetzt?

Es ist überwältigend: Innert weniger Stunden konnten wir bereits 2500 Tickets verkaufen.

Sie setzen auf sichere Werte ...

… Patent Ochsner ist die wohl am besten in die Spiezer Bucht passende Schweizer Band.

Und die legendären Jethro Tull?

Wir führen eine ellenlange Liste mit Classic-Rock-Bands, die über die nötige Qualität für eine Verpflichtung verfügen. Jethro Tull standen auf der Liste ganz weit oben. Ich hatte sie einst auf den Gurten gebracht, wo ich von Ian Anderson in die Garderobe zitiert wurde.

Was mir in den Sinn komme, ihn an einem Sonntagnachmittag um vier bei sengender Hitze auf die Bühne zu stellen, meinte er. Seine Querflöte sei so heiss gewesen, dass er nicht die beste Qualität habe liefern können. Er bot jedoch eine unglaubliche Performance – das sind wahre Musiker.

Bleibt das Setting des Festivals in der Bucht unverändert?

Ja, der Raster bleibt. Wir versuchen allerdings, im Detailbereich noch schöner zu werden.