Schuhhaus Hari feiert Jahrhundert-Jubiläum

Es ist nicht mehr so üblich, dass ein Familienbetrieb auf sein hundertjähriges Bestehen zurückblicken kann. Das Schuhhaus Hari an der Inneren Dorfstrasse 9 in Kandersteg bestätigt die Ausnahme die Regel in der vielfach kurzzeitigen Geschäftswelt. Drei Generationen der Familie Hari, alle Familienväter mit dem getauften Vornamen Alfred, leiteten das Unternehmen seit 1919.