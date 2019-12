Seit 1919 wird auf dem Bödeli geflogen

Es war im Jahr 1919, als in den Niederlanden die KLM Royal Dutch Airlines, die älteste heute noch international operierende Luftfahrtgesellschaft, gegründet wurde. In England fand der Erstflug des ersten Flugzeugs mit einer Bordtoilette statt, und auf dem Bödeli wurde der erste zivile Flugplatz gebaut. Auf der Allmend in Unterseen.