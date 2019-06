Sicht frei auf das Volkstheaterfestival

Die Stützen in der Tramhalle beim Bahnhof Meiringen sind raus, der Raum wirkt heller und grösser. Es stehen letzte Maler- und Aufräumarbeiten an. Seit klar ist, dass hier das Volkstheaterfestival vom 12. bis 16. Juni wortwörtlich über die Bühne geht, hat die Sanierung der Tramhalle Fahrt aufgenommen. «Da wir mit anderen Projekten – wie etwa dem Neubau der Turnhalle oder dem Hallenbad – beim Volk gescheitert sind, hatten wir Mittel frei», sagt Gemeindepräsident Roland Frutiger. Im September gab der Souverän an der Urne grünes Licht, danach begannen die Arbeiten.