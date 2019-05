Sie fängt den Augenblick ein

Bilder der drei letzten Jahre

Die Aquarelle, insbesondere die Berge im Winter, sind kräftig und gleichzeitig durchscheinend. Die Formen sind klar zu erkennen, die Farben hingegen wurden weich und zart eingesetzt. Olga Aegerter malte einen Teil der Bilder zu Hause auf dem Bühl in Oberwil, andere entstanden auf Wanderungen, Ausflügen oder Besuchen, zum Beispiel auf Alp Morgeten, dem Rossberg oder in Erlenbach. Jetzt zeigt sie im Agensteinhaus in Erlenbach hauptsächlich Bilder, die in den letzten drei Jahren entstanden.

Olga Aegerter, geborene Rushchak, wurde 1982 im Dorf Nischnie Selyschtche in der Ukraine geboren. Ihre Ausbildung zur Künstlerin erhielt sie an der Kunsthochschule in Uzhorod und der nationalen Kunstakademie in Lwiw, wo sie mit dem Master in der Fachrichtung Grafik abschloss. 2012 heiratete sie und lebt seither mit ihrer Familie in Oberwil im Simmental. Sie stellt regelmässig ihre Bilder in regionalen, nationalen oder internationalen Ausstellungen aus. Sie organisiert auch die Sommer-Künstlertreffen in Oberwil.

Die Ausstellung im Museum Agensteinhaus in Erlenbach dauert noch bis zum 29. Juli und ist am Mittwoch und am Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.