Sie holen Weltklasse ins Simmental

«Die müssen wir nach Zweisimmen holen!» Die Geschichte von Zweisimmen Jazz beginnt mitten in Finnland, im Jahr 1994. Der gebürtige Zweisimmner Markus Bachmann, der Holländer Jules van Enckevort und seine Frau Leila lauschten am finnischen Pori Jazz Festival begeistert der kalifornischen Fusion-Jazz-Band Yellowjackets. Die drei kannten sich von der Organisation eines Sportanlasses in Zweisimmen.