Sie schuften am Lauberhorn

In seinem dritten Jahr als Zivilschutzkommandant am Lauberhornrennen verfügt Adrian Schürch über 160 Dienstleistende – und drei neue Einsatzleiter: Der Mattner Riccardo Aeschimann (33) ist schon seit acht Jahren am Lauberhornrennen mit dabei und wurde von seinem Vorgänger Martin Schmied in all diesen Jahren behutsam an seine neue Aufgabe herangeführt. Beat Balmer (39, Matten) und Simon Seiler (29, Bönigen) ergänzen den Führungsstab der Zivilschutzorganisation (ZSO) Jungfrau.