Souverän liess sich für Projekt erwärmen

Die Avari AG realisiert und finanziert in Ringgenberg ein neues Heizwerk und ein Fernwärmenetz: Dies ist die Schlussfolgerung zweier Entscheide der 99 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Ringgenberg-Goldswil. Sie haben einstimmig an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend in der Burgseelihalle Ja gesagt zur Zeichnung von 250 Aktien der Avari AG im Gesamtbetrag von 734000 Franken und genehmigten ohne Gegenstimme auch die Anschlussgebühren von 76500 Franken für die Liegenschaften des Schulhauses, der Burgseelihalle, Turnhalle sowie der Kindergärten Mösli und Albert Herzog.