Sozial-Stern leuchtet für das Altersheim Sunnsyta

Zufall, ein Würfel, leise Töne, ein offenes Tor: Die Verleihung des 23. Thuner Sozial-Sterns mit gut zweihundert Gästen am Freitagabend im KKThun war abwechslungsreich und informativ. An einem Podiumsgespräch unter dem Titel «Wie oft kann auch in der Arbeitswelt ein Zufall einen Menschen in die eine oder andere Richtung führen?» zeigten Beteiligte die verschiedenen Aspekte auf, die es zum Gelingen einer Integration braucht.