Spannende Debatte zum Rahmenabkommen

«Das EU-Rahmenabkommen spaltet die Nation. Soll die Schweiz zustimmen?» So lautete die Frage am Mittwochabend in der Simmental Arena in Zweisimmen. Zum Politanlass eingeladen hatten die FDP-Sektionen Niedersimmental, Zweisimmen, Lenk und Saanenland. Gekommen waren rund 90 Personen, darunter auch eine Schulklasse des Gymnasiums Saanen.