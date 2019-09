Spiezer für ihr grosses Engagement ausgezeichnet

«Wir sind schon ein wenig stolz», meinte Helmut Kaiser stellvertretend für alle Spiezerinnen und Spiezer, die am Montagabend an der Sitzung des Gemeindeparlaments vom Gemeinderat geehrt wurden. Die Exekutive honorierte ausserordentliche Leistungen in sechs Sparten. In der Kategorie Umwelt wurde die Ehre der Spiezer Agenda 21 zuteil für ihr Projekt Nachhaltigkeitswoche. «Ich hoffe, es kommt die Zeit, in der die Nachhaltigkeit so selbstverständlich ist wie das Zähneputzen», meinte Kaiser.