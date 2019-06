Stimmbürger bewilligten in einer Stunde 1,35 Millionen Franken

«Wir sind immer auf Rekordjagd», sagte Gemeindepräsident Faustus Furrer (parteilos) am Montagabend bei der Eröffnung der Gemeindeversammlung (GV) im Kirchgemeindehaus Frutigen. Damit verglich er die magere Beteiligung von nur gerade 44 Bürgerinnen und Bürgern – 0,8 Prozent der Stimmberechtigten – mit dem Grossaufmarsch an der ausserordentlichen GV vom 1. März, wo annähernd 900 Stimmberechtigte in die Widihalle strömten. Damals ging es um die Schliessung der Oberstufenklasse an der Schule Winklen, welche knapp angenommen wurde.