Suche nach neuen Kanälen

Wie kann man das Zielpublikum am besten erreichen? Wie einen Festivalgänger von Meiringen nach Gstaad oder von Wengen nach Thun locken? Und umgekehrt? Wie kann die Marketingpräsenz erhöht werden? Welche Kanäle sollen bespielt werden? Wie viele Mittel stehen zur Verfügung?

Diese und andere Fragen beschäftigen den Vorstand rund um Präsident Markus Tschanz (39). Tschanz ist Pfarrer in der Kirchgemeinde Lauterbrunnen und als Organist unterwegs. Er selber war Präsident der Mendelssohn-Musikwoche Wengen von 2015 bis 2018.

Markus Tschanz ist Pfarrer in Lauterbrunnen und Präsident des Vereins Klassikfestivals Berner Oberland. Foto: Sam Günter

Donnerstag ist die DV in Spiez

Am Donnerstagabend um 19 Uhr lädt der Verein seine Mitglieder zur Delegiertenversammlung (DV) nach Spiez ein. An der letzten DV wurde das kleine, aber feine Gommer Festival Musikdorf Ernen vorgestellt, um den Blick über den Horizont zu weiten. Dieses Mal ist das Swiss Chamber Music Festival Adelboden an der Reihe. Präsident Peter Wüthrich wird sich zu Inhalten, Organisation und der Entwicklung äussern.

Viele Festivals befürworten den Status quo und sind aktiv auf ihren eigenen Kanälen. Einzelne möchten mehr Zusammenarbeit untereinander.»Markus Tschanz, Präsident Verein Klassikfestivals

Hat der Verein Klassikfestivals Berner Oberland insgesamt und konkret auch für die diversen Festivals unterschiedlicher Grösse und Ausstrahlung etwas gebracht? Tschanz zieht keine eindeutige Bilanz: «Die übergeordnete Werbeplattform wird sicher breit unterstützt. Viele Festivals befürworten den Status quo und sind aktiv auf ihren eigenen Kanälen. Einzelne möchten mehr Zusammenarbeit untereinander.» Wichtig sei aber, die Konzertgängerinnen und -gänger des einen Festivals auch über die jeweils anderen Angebote der Region zu informieren.

«Nicht aus Festivalkuchen»

Mit Marc Ungerer von Interlaken Tourismus stehe ein Kandidat für den Vorstand zur Wahl. «Er kommt mit dem Blick von aussen in den Festivalvorstand hinein», so Tschanz. «Er kennt sich in der Kommunikation aus, hat Erfahrung mit Flyern und dem Bespielen verschiedener Kanäle.»

Einer dieser Kanäle ist die Bildschirmwerbung in den Bussen. Hier bestehe die Möglichkeit, neues Publikum anzusprechen. «Das eigentliche Zielpublikum erreichen wir aber wohl direkter durch verschiedene Magazine mit Klassikbezug. Da kann man persönlicher ansprechen», meint Tschanz. Stärker bewerben und bewirtschaften will man auch die Social Media. «Das ist sicher eine Seite, auf der wir die Festivals aufwerten möchten.