Sustenstrasse nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf der Sustenstrasse beim Steingletscher, wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilte. Demnach waren ein Auto und ein Motorrad bergwärts auf der Sustenstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Nach dem Steingletscher sei es zunächst zwischen dem Auto und einem Motorrad, das in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, zu einer Frontalkollision gekommen. In der Folge kollidierte das Auto mit dem Töff, der bergwärts fuhr.